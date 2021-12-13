Avrupa'da gaz fiyatları 118,7 euroya çıktı

Avrupa'da enerji fiyatları yükselmeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zincirleri başta olmak üzere tüm süreci etkiliyor.

Enerji fiyatlarının arttığı Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları, megavatsaat başına 118,7 eurodan işlem gördü.

MEGAVATSAAT BAŞI YÜZDE 12,5 ARTIŞ YAŞANDI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratlarda, geçen cuma megavatsaat başı 105,5 euro olan kapanış fiyatı yüzde 12,5 artışla 118,7 euro oldu.

KUZEY AKIM 2 DOĞALGAZ BORU HATTI'NIN İŞLETME RUHSATI ALAMAYABİLECEĞİ DİLE GELDİ

Fiyatlardaki artışta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı'nın şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini söylemesi etkili oldu.

Baerbock, Almanya'nın ikinci devlet televizyon kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığına atıfta bulunarak, "Mevcut duruma göre, bu boru hattının Avrupa enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı ve güvenlik sorunlarının hâlâ gündemde olduğu için onaylanamayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi, seçim kampanyası sırasında projeyi ağır şekilde eleştirmiş ve hattın inşaatının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

HATTIN RUHSATLANDIRMA SÜRECİ GEÇİCİ OLARAK ASKIDA

Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinin anlaşmasında boru hattından açıkça bahsedilmezken, Bundesnetzagentur-BNetzA hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya almıştı. Almanya, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecine 8 Eylül'de başlamıştı. Sürecin 4 ay sürmesi bekleniyordu.