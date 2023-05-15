Avrupa'da gaz fiyatları 1,5 yılın ardından 35 euronun altına geriledi Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da doğalgaz fiyatları artmıştı. Kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa ülkeleri, farklı enerji kaynaklarına ve stoklama yapmaya yönelmişti.

AA

Doğalgaz fiyatlarında önlenemez fahiş artış karşısında çareler arayan Avrupa, doğalgaz fiyatlarında nihayet 32 euroyu tekrar gördü..

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası tırmanan gaz fiyatları, haziran vadeli kontratlarda megavatsaat başına 32 eurodan işlem görüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları cuma günü kapanışta megavatsaat başına 32,7 euroya kadar geriledi.

Aralık 2021'den bu zamana kadarki en düşük seviye

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, düşük seyreden talep ve gaz depolarının yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu zamana kadarki en düşük seviyeyi gördü

Yüzde 2,2 geriledi

Bugün TSİ 15.10 itibarıyla haziran vadeli kontratlarda bir megavatsaat doğalgazın fiyatı kapanışa göre yüzde 2,2 gerilemeyle 32 euro oldu.

Böylece, enerji krizinin merkezinde yer alan Avrupa'da gaz fiyatları, 1,5 yılın ardından ilk kez megavatsaat başına 35 euronun altına düştü.

Hava sıcaklıkları doğalgaz kullanımını frenledi

Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa'da ılıman geçen kış döneminin ardından gaz talebinin düşük seyretmeye devam etmesi ve depolardaki doluluk oranlarının yüksekliği etkili oldu.

Fiyatlar nereden nereye geldi

Avrupa'da Aralık 2021'de megavatsaat başına 30 euronun üzerine çıkan fiyatlar, jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselmeye devam ederek savaşın başladığı 24 Şubat 2022'de 61,6 euro seviyesine yükselmişti.

Savaş sebebiyle artmaya devam eden fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 euroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa'da gaz fiyatları tedarik endişelerindeki gevşemeyle birlikte megavatsaat başına 30 euro seviyesine gerilemiş olsa da enerji krizi öncesindeki seviyelerin hala üzerinde seyrediyor.