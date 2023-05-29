Avrupa'da gaz fiyatları enerji krizi öncesindeki seviyesine dönme yolunda Önce koronavirüs salgını sonra Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile artan enerji krizi, doğalgaz fiyatlarının artmasına neden oldu. Uzun süren çalışmalar ve alınan tedbirlerle fiyatta normalleşme başladı.

AA

Salgın sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, düşük seyreden talep ve temiz enerjinin elektrik üretimindeki payının yükselmesine yol açtı.

Gaz talebinin düşük seyretmesi ve depolardaki doluluk oranlarının yükselmesi ve temiz enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artması, son iki yıldır yüksek seyreden gaz fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekliyor.

Doğalgaz fiyatları megavatsaat başı 25 euro bandına geriledi ve enerji krizinin etkilerinin arttığı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye çekildi.

Megavatsaat başına 24,5 euroya kadar indi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, haziran vadeli doğalgaz kontratında fiyatlar, cuma günü megavatsaat başına 24,5 eurodan kapandı.

Bugün söz konusu kontrat, kapanışa göre yüzde 3 artışla megavatsaat başı 25,3 eurodan işlem görüyor.

Megavatsaat başı 24,5 euro olan gaz fiyatı, salgın sonrası 24 Şubat 2022'de 61,6 euroya çıktı

27 Eylül 2021'de megavatsaat başı 24,5 euro olan gaz fiyatı, salgın sonrası artan talep ve tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 24 Şubat 2022'de 61,6 euroya çıkmıştı.

Savaş döneminde 300 euroyu aşmıştı

Savaş nedeniyle sürekli artış eğilimine giren fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başı 300 euroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesini görmüştü.

Öte yandan, Avrupa'da fiyatlar azalan talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk oranlarına bağlı olarak 25 euronun altını test etmesine rağmen 2016-2020 dönemindeki ortalamaya göre hala yüksek seyrediyor.