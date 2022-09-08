Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

Enerji fiyatlarının yüksekliği enflasyonun ve resesyon korkusunun temelini oluşturuyordu. Avrupa doğalgaz kontratlarındaki düşüş haberi, bu krizin hafifleyebileceği yönünde bir adım oldu.

Gaz fiyatları geçen yıl 54 euro seviyesinde bulunuyordu. Son 1 yılda Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık 4 kat artış göstermişti.

Avrupa'da 348,8 euroya kadar çıkan ekim vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları, megavatsaat başına şimdi ise 200 euronun altına indi.

Avrupa Birliği'nin (AB) doğalgaza tavan fiyat uygulamayı da içeren tedbirlerini açıklamasının ardından, Avrupa'da ekim vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 200 euronun altına indi.

348,8 eurodan 199 euroya indi

Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı, 26 Ağustos'ta 348,8 euroya kadar çıkmıştı. Bu tarihten sonra gerilemeye başlayan doğalgaz kontratlarının fiyatı ise dün 213,9 eurodan kapanmıştı. Gaz kontratlarının fiyatı bugün sabah saatlerinde 192,9 euroya kadar geriledikten sonra TSİ 11.56'da 199 eurodan işlem gördü.

Doğalgaz fiyatı 26 Ağustos tarihine kıyasla yüzde 43 geriledi

AA'nın haberine göre, böylece Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 7, zirve yapan 26 Ağustos tarihine kıyasla da yüzde 43 civarında gerilemiş oldu.

AB, 5 acil tedbiri dün açıkladı

AB, enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbiri dün açıklamıştı. Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.