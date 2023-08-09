Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 23,7 arttı Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 euroyu aşmıştı. Enflasyonun nedenleri arasında gösterilen fiyatlar 1 Haziran'da ise megavatsaat başına 23 euroya kadar geriledi. Şimdi ise doğalgaz fiyatı yüzde 23,7 artarak megavatsaat başına 38,4 euroya çıktı.

AA

Rusya-Ukrayna savaşının ardından doğalgazı aktaran boru hattı sorunu yaşanmış ve enerjiye erişimindeki kısıtlamalar doğalgaz birim fiyatı artmıştı.

Fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 euroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı. 1 Haziran'da megavatsaat başına 23 euroya kadar gerilemişti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda gazın fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak megavatsaat başına 38,4 euroya çıktı.

Ruz gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği haberi fiyatlara olumsuz yansıdı

Avrupa'da gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 euroya çıktı.

Ekim vadeli kontratlarda ise megavatsaat başına gaz fiyatı 41,5 euroya yükseldi.

Fiyatlar, son 5 haftanın en yüksek seviyesinde

Bu artışın ardından fiyatlar, son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

30 Haziran'da 38,4 euro olan fiyatlar, 3 Temmuz'da 35,2 euroya gerilemiş ve bu tarihten itibaren neredeyse yatay seyir izlemişti.

Toptan enerji piyasalarındaki fiyatlar yükselişe geçti

Fiyatlar, Alman enerji şirketi E.ON Üst Yöneticisi (CEO) Leonhard Birnbaum'un, şirketin 6 aylık bilançosuna ilişkin düzenlenen toplantıda, Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz ithalatının hızla düştüğünü, bu durumun Avrupa piyasasını yapısal olarak değiştirdiğini ve bu nedenle toptan enerji piyasalarındaki fiyatların yakın gelecekte yüksek kalacağını belirtmesinin ardından yükselişe geçti.

Avrupa'nın doğalgaz arzında Rus gazı azalmaya devam ediyor

Avrupa'nın doğalgaz arzında Rus gazının azalmaya devam edeceğini belirten Birnbaum, bu nedenle enerji krizinin henüz sona ermediği uyarısında bulundu.

Birnbaum, Avrupa'da Rus doğalgazının yerine daha pahalı olan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanıldığını anımsatarak, bu durumun Avrupa'daki gaz fiyatlarını Asya'daki fiyat seviyesine yükselttiğini ifade etti.

Öte yandan, Gas Infrastructure Europe verilerinde, Avrupa'daki gaz depolarının doluluk oranlarının 6 Ağustos itibarıyla yüzde 87,7'ye çıktığı ve oranların 1 Kasım'da yüzde 90 doluluğa ulaşma planındaki hedeflerin önünde olduğu görülmüştü.

Fiyatlar geçen yıl bu dönemde rekor kırmıştı

Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.

Doğalgaz fiyatları mevgavatsaat başına 23 euroya kadar geriledi

Gaz fiyatları yaklaşık 1,5 yıl yüksek kalmasının ardından Avrupa'da gaz talebinin düşmesi ve depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu 1 Haziran'da megavatsaat başına 23 euroya kadar gerileyerek Eylül 2021'den sonraki en düşük seviyesini görmüştü.