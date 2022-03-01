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- Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları bugün yüzde 27 arttı.
- AA
- 01.03.2022 - 20:36
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 avrodan açılmıştı.
Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 avroya ulaştı.
Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi.
FİYATLARI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİLEDİ
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri nedeniyle tırmandı.
AB ÜLKELERİ, DOĞALGAZ İHTİYACININ YÜZDE 40'INI RUSYA'DAN ALIYOR
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.