Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 31 arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği askeri müdahale, enerji fiyatlarını beklentiler doğrultusunda artış yönünde etkiledi.

ARZIN SIKIŞACAĞI ENDİŞESİ FİYATLARI ARTIRDI

Fiyatlardaki yükselişte, enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.



Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30,7 arttı.

DOĞALGAZ FİYATI DÜN 88 EURO İDİ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 euro ile tamamlamıştı.





DOĞALGAZ FİYATI 100 EURONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Güne 100 euronun üstünde başlayan doğalgaz kontratlarının fiyatı 125 euroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 eurodan işlem gördü.