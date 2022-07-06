Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 6 düştü

Avrupa'da doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 155 euroya geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaz krizi patlak göstermiş ve Avrupa'da doğalgaz fiyatları artışa geçmişti. Bu durum enflasyonu da tetikleyen faktörlerin arasında yer aldı.

Dün doğalgaz megavatsaat başına 165,07 eurodan satıştaydı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 165,07 avrodan kapandı. Avrupa için önemli bir doğal gaz tedarikçisi olan Norveç'te grevin sona erdiğine dair açıklamanın ardından doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 10.15 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 6,1 düşüşle 155 avroya geriledi.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları Norveç'teki grevin bitmesi ve üretim kısıntısı tehlikesinin sona ermesiyle birlikte yüzde 6 düşüşle megavatsaat başına 155 euroya geriledi.

Norveç'teki grev sonlandı, korkulan olmadı

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının planladıkları grevin sonlandırılmasıyla doğalgaz fiyatları düşüşe geçti. Norveç hükümeti, petrol ve gaz işçileri ile işverenler arasındaki ücret anlaşmazlığını çözmek üzere müdahalede bulunduğunu ve konunun bağımsız bir kurula devredildiğini açıkladı. Söz konusu adım grevi sona erdirirdi.

Salı günü üç açık deniz sahasında başlatılan grev nedeniyle günlük gaz ihracatının yüzde 56 azalacağı ve 341 bin varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olacağı tahmin ediliyordu.