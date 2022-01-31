Avrupa'da gaz talebi bu yıl kömürün ucuzlaması ile düşebilir

Avrupa'da gaz talebi bu yıl kömürün ucuzlaması ile düşebilir

Avrupa'da doğalgaz tüketiminin gerilemesi unsurlarından birisi olarak kömür fiyatının düşmesi görülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), doğalgaz fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle elektrik üretiminde kömürün daha cazip hale geldiğine dikkat çekti.

AVRUPA'DA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 5,5 ARTTI

IEA tarafından bugün yayınlanan raporda, Avrupa'da gaz tüketiminin geçen yıl yüzde 5,5 artarak 552 milyar metreküpe (bcm) yükseldiği tahmin edildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DOĞALGAZ KULLANIMI

Öte yandan IEA üç aylık gaz piyasası raporunda, talebin bu yıl kısmen elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının azalmasına bağlı olarak yaklaşık yüzde 4,5 düşüşle 527 bcm'ye gerilemesinin beklendiğini belirtti.

Tahminlere göre elektrik üretim sektörünün bu yıl yüzde 6 daha az gaz tüketmesi bekleniyor.

"YÜKSEK FİYATLAR BASKI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

Raporda, "Elektrik üretiminde gaz kullanımının, yenilenebilir enerji kaynaklarında görülen güçlü büyüme nedeniyle düşmesi beklenirken, yüksek fiyatlar, gazın kömür karşısındaki rekabet gücü üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.