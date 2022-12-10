Avrupa'da gözler ECB ve BoE'de

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB ve BoE'nin büyük olasılıkla 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

12 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi hazine bütçe dengesi, perşembe New York Fed sanayi endeksi, Philadelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı ile cuma imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Avrupa borsalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede gözler perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarına ve toplantı sonrası merkez bankası başkanlarının açıklamalarına çevrildi.

ECB ve BoE'nin faiz artırması bekleniyor



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB ve BoE'nin büyük olasılıkla 75 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, ECB'nin 50, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artırabileceği ihtimali de hala önemini koruyor.





Avrupa ekonomi gündemi

AA'nın haberine göre, gelecek hafta pazartesi İngiltere'de sanayi üretimi, salı Almanya'da TÜFE, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da ZEW beklenti anketleri, çarşamba İngiltere'de TÜFE ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile cuma bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile Euro Bölgesi'nde TÜFE verisi takip edilecek.