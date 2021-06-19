Avrupa'da gözler tekrar merkez bankalarına çevrildi

Avrupa'da haftanın ilk yarısında G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki zirveler gündemin odağında bulunurken, gözler tekrar merkez bankalarında.

Avrupa'da gelecek hafta gözler perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın pazartesi günü yapacağı konuşmaya çevrildi.

BOE'NİN DEĞİŞİKLİĞE GİTMESİ BEKLENMİYOR

BoE'nin faiz oranlarında varlık alım büyüklüklerinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metnindeki değişiklikler ile BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

AŞIDAKİ GELİŞMELER DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Fed'in şahinleşen para politikası tutumuyla küresel bazda güçlenen satış baskısı Avrupa endekslerinde de etkisini gösterirken, koronavirüs aşılamasındaki olumlu gidişat pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı.

ECB'NİN KALDIRAÇ ESNEKLİK ORANINI UZATMA HABERİ OLUMLU YANSIDI

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatıldığını duyurdu. Söz konusu gelişmelerle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerindeki dört haftalık düşüş eğilimi son buldu.

Almanya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, İngiltere'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,6 artışla piyasa öngörülerini geride bıraktı.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi bu gelişmelerle düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşırken, 30 Mart 2020 haftasından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Parite haftayı yüzde 2 düşüşle 1,1872'den tamamladı.

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

GELECEK HAFTA AVRUPA PİYASALARINDA YAYINLANACAK VERİLER

Gelecek hafta; salı Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, çarşamba bölge genelinde PMI, perşembe BoE'nin faiz kararı ve devamında BoE Başkanı Bailey'nin konuşması ile Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi verileri takip edilecek.