Avrupa'da istihdam üçüncü çeyrekte arttı

Euro Bölgesi ve AB'de istihdam, üçüncü çeyrekte geçen çeyreğe göre yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.

BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE ARTTI, GEÇEN YILA GÖRE GERİLEDİ

Eurostat’ın verilerine göre, Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 geriledi.

1995’DEN BERİ EN HIZLI ÇEYREKLİK YÜKSELİŞ

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Euro Bölgesi'ndeki istihdam oranları verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı çeyreklik yükselişi gösterdi.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ GERİLEME

İstihdam koronavirüs nedeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,8, Euro Bölgesi'nde de yüzde 3 gerilemişti.