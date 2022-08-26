Avrupa'da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları

Rusy Ukrayna Savaşıyla yükselen enerji fiyatlarının ardından Finlandiya, enerji tasarrufu için "Bir derece daha düşük" adlı kampanyanya başlatırken, Almanya'da da kamu binaları tasarrufa gidiyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, petrol ve gaz fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Kış mevsiminin yaklaşması ile Rus gazına bağımlı olan Avrupa’da birçok ülke tasarruf önlemleri almaya başladı.

"Bir derece daha düşük" kampanyası

Finlandiya'da son günlerde Başbakan Sanna Marin'in tartışmalı parti görüntüleri gündem olsa da, ülke çapında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ekim ayında başlayacak olan "Bir derece daha düşük" adlı kampanya daha çok konuşulabilir.

Kampanya ile tüm vatandaşların enerji tasarrufu yapmaya teşvik edilmesi planlanırken, kampanyanın havaların soğuması ve doğalgaz kullanımını artması ile 10 Ekim’de başlayacağı aktarıldı.

"Oda sıcaklığını düşür, sıcak suyu az kullan, yavaş sür"

Çalışma ve Ekonomi Bakanlığı tarafından duyurulan kampanyanın hedefi Finlilerin en az yüzde 75’inin kendi enerji tüketimini azaltmasını sağlamak. Kampanya içerisindeki önemler arasında, yollarda daha düşük hızda araç kullanılması, oda sıcaklıklarının düşürülmesi, sıcak suyun daha az kullanılması ve evdeki elektronik aletlerin daha az kullanılması gibi tedbirler yer alıyor.

Bakanlık, sonbahar ve kış aylarında enerji fiyatlarının daha da artacağı konusunda halkı uyarırken, enerji tasarrufu yaparak herkesin elektrik ve doğalgaz faturalarını kontrol edebileceğini kaydetti.

"Her Finli, günlük yaşamda küçük değişiklikler yaptığında, birleşik etki harika”

İHA'nın haberine göre; Çalışma ve Ekonomi Bakanı Mika Lintila yaptığı açıklamada, bu yıl sonbahar ve kış aylarında şirketlerden, topluluklardan ve bireylerden somut enerji tasarrufu eylemlerine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Her Finli günlük yaşamda küçük değişiklikler yaptığında, birleşik etki harika. Vatandaşlara yönelik kampanyaya ek olarak, şirketleri sonbaharda enerji tasarrufunda somut taahhütleri ele alacağımız bir yuvarlak masa tartışmasına davet edeceğim" dedi.

1970’lerdeki petrol krizinden daha kötü olabilir

Finlandiya devlet televizyonu Yle, 1970’lerdeki petrol krizi sırasında Finlandiya’da benzer bir ulusal kampanyanın yürütüldüğüne değindi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ilk küresel enerji krizinin şu anda devam ettiğini ve 1970’lerdeki petrol krizinden daha kötü olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da kamu binalarında enerji tasarrufu başladı

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya da son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Alman hükümeti, Rusya'dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini onayladı.

Buna göre 1 Eylül'den itibaren kamu binaları (hastaneler gibi sosyal kurumlar hariç) en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak ve koridorlarda ısıtma tamamen kapatılabilecek. Binalar ve heykeller de artık estetik amaçlarla aydınlatılmayacak. Hükümet, söz konusu önlemlerle gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 oranında azaltmayı planlıyor. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Berlin'deki kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel olarak alınan önlemler enerji tasarrufu sağlıyor. Ancak, arkamıza yaslanıp rahatlayabileceğimiz ölçüde değil" dedi.

Habeck, önlemlerin hane halkları, şirketleri ve kamu sektörü için önümüzdeki 2 yıl içinde toplamda yaklaşık 10.8 milyar euro daha az harcama yapılmasını sağlayacağını belirtti.

Almanya enerji tasarrufu önlemlerinin yanı sıra kış aylarında gaz depolamasını artırmaya yardımcı olmak için Kuzey Denizi kıyısında 2 sıvılaştırılmış doğal gaz terminali de kurmaya çalışıyor.

Rusya ile Avrupa arasında gaz krizi

Rus gaz devi Gazprom, teknik sorunları gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz akışını yüzde 20'ye indirmişti.

Berlin yönetimi Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları göz önünde bulundurarak gaz akışının azaltılmasının "siyasi bir karar" olduğunu belirtiyor.

Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un hamlesinin ardından başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı. Kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi “insanların sıkça vakit geçirmediği alanlarda” ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulunulmuştu.

Ayrıca bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve heykeli aydınlatan spot ışıkları kapatılmıştı.

Almanlar duşu da azalttı

Araştırma enstitüsü INSA tarafından geçtiğimiz ay yapılan ankete göre Almanların neredeyse üçte ikisi hükümetin çağrılarının ardından duşta geçirdikleri süreyi de azalttı.