Avrupa'da merkez bankaları haftası

Avrupa borsalarında risk iştahı gerilerken, önümüzdeki hafta merkez bankalarının kararları takip edilecek.

Avrupa borsalarında risk iştahı Fed'in şahinleşen duruşu ve Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyonla gerilerken, gelecek hafta başta perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi kararları olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ECB'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Gelecek hafta ECB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, tahvil piyasalarında BoE'nin yüzde 80 ihtimalle politika faizini 15 baz puan artıracağı fiyatlanıyor.

Öte yandan, bankaların varlık alım programlarında değişiklere gitmesi ihtimali bulunurken, toplantı sonrası başkanların yapacakları açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

AVRUPA RUSYA VE UKRAYNA ÇATIŞMA İHTİMALİNE ODAKLANDI

Rusya ile Ukrayna arasında artan çatışma ihtimali bu hafta da Avrupa gündemini meşgul etmeyi sürdürürken, bölgede artan tansiyon risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre ise Almanya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 daralarak beklentilerin üzerinde küçülürken, Almanya'da Ifo beklentiler endeksi ise 95,2'ye yükseldi.

AVRUPA BORSASI KAYIPTA

Bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,45 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,83 değer kaybetti.

Gelecek hafta Avrupa'da pazartesi Euro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), salı bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya ile Euro Bölgesi'nde işsizlik, çarşamba Euro Bölgesi'nde TÜFE, perşembe bölge genelinde hizmet sektörü PMI ve cuma Almanya'da fabrika siparişleri takip edilecek.