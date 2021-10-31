Avrupa'da önümüzdeki hafta veri gündemi yoğun geçecek

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme ile birlikte gelen talebe yetişemeyen piyasalarda hedefler tutturulamıyor. Euro Bölgesi'nde yaşanan sancılı sürecin nedenlerinden biri de bu.

Avrupa borsaları, güçlü 3. çeyrek şirket karlılıklarıyla yükseliş eğiliminde hareket ederken, gelecek hafta gözler BoE'de olacak. BoE'nin politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarması beklenirken, varlık alım hızında değişikliğe gitmesi öngörülmüyor.

Bu hafta Avrupa'da yoğun makroekonomik veri gündemi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Buna göre, Almanya'da geçen ay yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde Aralık 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükseldi.

EURO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON SON 13 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Euro Bölgesi'nde de ekimde yıllık enflasyon yüzde 4,1 ile son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. Enflasyon, ekimde Fransa'da 3,2, İspanya'da 5,5, İtalya'da 3,1, Hollanda'da 3,8, Belçika'da 5,4, Litvanya'da 8,2 ve Estonya'da yüzde 7,4 olarak belirlendi.

AVRUPA’NIN EKONOMİK DEVİ ALMANYA’DA BÜYÜME BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Almanya, Temmuz-Eylül 2021'de çeyreklik bazda yüzde 1,8 büyüyerek beklentileri karşılayamadı. Avro Bölgesi ise yüzde 2,2 büyüyerek piyasa tahminlerini geride bıraktı.

EURO, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Euro, dolar karşısında haftalık yüzde 0,79 değer kaybederek 1,1555'e indi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,14 değer kazandı.

GELECEK HAFTA AVRUPA'DA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN GEÇECEK

Gelecek hafta, pazartesi günü bölge genelinde imalat sanayi PMI, çarşamba günü bölge genelinde hizmet sektörü PMI ve Euro Bölgesi'nde işsizlik, perşembe günü Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), cuma günü de Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde perakende satış verileri takip edilecek.