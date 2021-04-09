Avrupa’da piyasalar koronavirüs aşılarının tamamlanmasını bekliyor

Avrupa tarafında koronavirüs aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Üst Yöneticisi Emer Cooker, Oxdord Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca tarafından üretilen koronavirüs aşısının bazı nadir görülen yan etkilerinin olmasına rağmen, salgınla mücadelede sağladığı faydanın yan etkilerine kıyasla çok daha fazla olduğunu açıkladı.

“AŞININ YARARLARI YAN ETKİLERİNDEN ÇOK DAHA FAZLA”

İngiliz denetim kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Ajansı (MHRA) da benzer şekilde aşı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında bir bağ olduğunu, bu çok nadir vakalara kıyasla aşının faydalarının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Aşılama konusundaki endişelerin azalmasıyla dün pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

ÇİN’DE ENFLASYON ARTTI

Bugün Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, martta yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Üretici Fiyata Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,4 ile Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı ve yüzde 0,5 yükseldi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

10.00 Türkiye, TCMB mart ayı beklenti anketi

10.30 İngiltere, mart ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mart ayı ÜFE