Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gazın yarısından çoğu tükendi

Enerji krizinin giderek arttığı bir ortamda Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğalgazın yüzde 55,6'sının kullanıldığını açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı ve yer altı depolama tesislerindeki doğalgazın yüzde 55,6'sının kullanıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğalgazın yüzde 55,6'sına karşılık gelen 26,6 milyar metreküp şimdiden kullanıldı. Söz konusu tesislerdeki doğalgaz miktarının, bu sezon için tarihin en düşük seviyesinde olduğunu belirtmek gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

HAVA ŞARTLARI DOĞALGAZ TALEBİNİ ARTIRDI

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğalgaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların geçen yıldan itibaren rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı.