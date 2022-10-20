Avrupa'daki enerji krizi, siparişleri Türkiye'ye kaydırıyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Avrupalı enerjiye erişemez ve maliyetlerini de kaldıramaz boyuta düşünce, Türkiye devreye girdi.

Avrupa'nın son dönemde yaşadığı enerji krizi nedeniyle ürün tedarikinde sorunla karşılaşan bazı ülkeler, çeşitli sektörlerdeki siparişlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladı.

Türkiye'ye yönelen siparişlerin başında metal ve makine sektörleri geliyor.

"Avrupa'da enerji maliyetleri 10 kat arttı"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupa’daki fabrikaların enerji maliyetlerinin geçen yıla göre yaklaşık 10 kat arttığını belirtti.

Çamur, özellikle demir, çelik, alüminyum ve çinko türü ürün üreticilerinin faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çektiğini bildirdi.

Avrupa'da yaşanan krizin Türkiye'ye etkisi

Çamur, Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinin Türk sanayicisine sektörel bazda artı veya eksilerinin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa üretimindeki aksamalar dolayısıyla Türkiye'ye bir talep artışı yaşanıyor ancak halihazırda bu kriz bizim açımızdan avantaj gibi gözükse de benzer sorunu yakın gelecekte Türkiye'nin de yaşaması muhtemel. Tıpkı Avrupa gibi biz de enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Gelecekte siyasi veya başka nedenlerle aynı krizi biz de yaşayabiliriz. Bugün imkanımız ve zamanımız varken bu krizden ve riskten ders çıkarmamız, enerji sorunu için adımlar atmamız önem taşıyor."





"Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Türkiye’ye yöneliş söz konusu"



AA'nın haberine göre enerji krizi nedeniyle Avrupa’da yaşanan üretim sıkıntısının Türkiye'ye sipariş kaymasını beraberinde getirdiğini vurgulayan Çamur, "Başta metal ve makine olmak üzere çeşitli sektörler Avrupa pazarından ürün tedarik sıkıntısı çekiyor. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden bu sektörlerde Türkiye’ye yöneliş söz konusu." dedi.