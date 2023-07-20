Avrupa'daki zeytin üretimi krize girince, gözler Türkiye'ye çevrildi Kuraklık, Avrupa'daki zeytin ve zeytinyağı üretimini tehdit ediyor. Portekiz, İtalya ve İspanya'da üretim düşerken, Türkiye'de ise bu yıl zeytin ve zeytinyağı üretiminden tarihi rekor bekleniyor.

AA

Türkiye, üretim ve ihracatta yeni stratejilerle pazardaki payını artırmayı hedefliyor.

Zeytinyağı ihracatında 1 milyar dolarlık rekoru kırmaya çok yaklaşan Türkiye, katma değerli üretim ve satışa odaklandı.

Kuraklık nedeniyle Avrupa'daki zeytin ve zeytinyağı sektöründe sorunlar yaşanıyor.

İspanya'da üretim beklentinin altında

Dünyanın en büyük zeytin üreticisi İspanya'da üretim, aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl da beklenenin altında kaldı.

Böylece Avrupa'da fiyatlarda artış beklentisi doğdu.

Gözler Türkiye'ye çevrildi

Kuraklık nedeniyle başta İspanya olmak üzere Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde kriz yaşanırken gözlerin çevrildiği ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Yeni tedbirler

Türkiye de yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yeni tedbirleri uyguluyor.

Her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent karşılığı Türk Lirası kesintisi uygulanacak

Bu kapsamda dış talep sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlaması amacıyla her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent karşılığı Türk Lirası kesintisi uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı.

Pazarda gözler Türkiye'ye çevrildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 2022'de zeytin üretiminin yıllık yaklaşık yüzde 71 artışla 2 milyon 976 bin 654 ton olduğunu, zeytinyağında da yıllık yüzde 79 artışla 421 bin 717 tonun görüldüğünü ve bu rakamların tüm zamanların rekoru olduğunu açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra dünya ikincisi konumuna yükseldiği belirtilmişti.

Türkiye, bu yıl tarihi rekor bekliyor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, İspanya ve İtalya'nın dünyanın en büyük zeytinyağı tedarikçisi ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek şöyle konuştu: