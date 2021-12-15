AB'den Moldova'ya 60 milyon euro destek

Avrupa Birliği, Rus enerji şirketi Gazprom'a doğalgaz ödemelerinde sıkıntı yaşayan Moldova'ya 60 milyon euro destek sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Moldova'ya sağlanacak yardım paketine ilişkin düzenlenen imza töreninde konuştu.

MOLDOVA DOĞALGAZ KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu Brüksel'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden von der Leyen, Moldova'nın son dönemde karşı karşıya olduğu doğalgaz arz krizi hakkında yoğun görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Von der Leyen, AB'nin Moldova'ya desteğini artırmak için bir acil durum paketi açıkladıklarını "Artan gaz fiyatlarının Moldova'daki savunmasız insanlar üzerindeki etkisini azaltmak için ülkeye 60 milyon euro sağlıyoruz." sözleri ile hatırlattı.

Von der Leyen'in açıklamalarının ardından yardım paketi anlaşması, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu tarafından imzalandı.

DOĞALGAZ KRİZİNDE NELER YAŞANDI

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen günlerde, sözleşme kapsamında ödeme yapmayan Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Moldova, Gazprom'a başvuruda bulunarak doğalgaz sevkiyatının kesilmemesini talep etmişti.