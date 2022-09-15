Avrupalı, Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Avrupa'da enerji krizi tırmandı. Alternatif arayan kıtanın elektrikli battaniye ve ısıtıcıya talebi arttı.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulan yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan doğalgaz ithalatının kesilmesi Avrupa'da enerji açığına sebep oldu.

Avrupalının enerji kaynaklarına erişimi zorlaşınca yaklaşan kış ayları için kendisine yeni alternatifler aramaya yöneldi.

Avrupa'da, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın Çin yapımı elektrikli battaniye ve ısıtıcılara talebi arttırdığı bildirildi.

Elektrikli battaniye ihracatı, yüzde 97 arttış gösterdi

Çin Elektrikli Ev Aletleri Üreticileri Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Avrupa ülkelerine elektrikli battaniye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, elektrikli ısıtıcı ihracatı ise yüzde 23 arttı.

Enflasyon, ilk 7 ayda talep düşüşüne neden oldu

Öte yandan, bazı özel ürünlerdeki talep artışına karşın, savaşın yol açtığı tedarik kesintileri ve yüksek enflasyon nedeniyle genel talepte düşüş görüldü. Çinli üreticilerin Avrupa'ya elektrikli ev aletleri ihracatı, ilk 7 ayda geçen yıla göre yüzde 9,3 azaldı.