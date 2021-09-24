Para birimleri Türk lirasına göre 11,5 kat daha dereli olan İngiliz turistler, Bursa'da karavan yaptırmak için eski yolcu otobüslerini alarak karosercilerde restore ettiriyor.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ardından, Avrupa ülkeleri ve İngiltere ile turistik seyahatler başladı.

Para birimleri Türkiye'de değerli olan Avrupalı turistler, Bursalı ustaların ellerinde şekillenen karavanlar için adeta sıraya giriyor.

İNGİLİZ TURİST, KARAVANINI TÜRKİYE'DE BÜYÜTMEYE GELDİ

İngiltere’den karavanıyla dünya turuna çıkan Mathew Askey, Türkiye’ye geldiğinde, fiyatları Avrupa’ya göre uygun olduğu için karavanını büyütmeye karar verdi.

Avrupalı turistler, karavan yaptırmak için Bursa'ya akın ediyor-Video

ÇOK SAYIDA TURİST, KARAVAN İÇİN BURSA'DA

1986 model otobüsü olan turist, bu otobüsü Bursa’da otobüs karavan haline getirtiyor. Askey gibi çok sayıda turistin karavan yaptırmak için Bursa’ya geldiği öğrenildi.

"KARAVANIMI BÜYÜTÜP DÜNYA TURUNA DEVAM EDECEĞİM"

İngiltere’den eşi ve çocuklarıyla karavanıyla dünya turuna çıktığını ifade eden Mathew Askey, "Türkiye'ye geldiğimde karavanımı büyütmeye karar verdim. İnternetten araştırma yaptım, Bursa’da ustaların olduğunu öğrendim. Karosercide otobüsü tadilat yaptırıp karavan hâline getireceğim. Otobüs karavanım bittikten sonra dünya turuma kaldığım yerden devam edeceğim" dedi.

"300 BİNE DE BİTER, 600 BİNE DE"

Bursalı karoser ustası Murat Aslan, "Yılbaşından itibaren ben 4’üncü karavanı yapıyorum. Bursa’da karosercilerin yüzde sekseni karavan üzerine çalışıyor. En son İngiliz Mathew Askey İngiltere’den geldi. 1986 model otobüs satın aldık. Bu otobüsün karoser ve boya işinde ona yardımcı olacağız. İç kısmını ise başkası yapacak. Bu karavan 300 bin liraya da biter, 600 bin liraya da. Konforuna göre fiyat değişir. Avrupa’dan gelen turistlerin para birimleri bize göre değerli olduğu için Türkiye onlara cazip geliyor" şeklinde konuştu.

"TURİSTLERİN TALEPLERİ ÇOK FAZLA"

Yurt dışından gelen turistlere karavan yaptırma konusunda yardımcı olan Hikmet Sungur ise, "Avrupa’dan çok sayıda turist karavan yaptırmak için Türkiye’ye geliyor. Ben de bu konuda onlara yardımcı oluyorum. Onlara yol gösteriyorum. Talep çok fazla" diye konuştu.

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