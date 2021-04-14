Avrupalılar dijital euronun gizliliğe sahip, güvenli ve ucuz olmasını istiyor

Avrupa Merkez Bankası’nın dijital euro ihracına yönelik kamuoyu görüşünde Euro Bölgesi vatandaşları ve profesyonellerinin, dijital euronun “mahrem, güvenli ve ucuz” olmasını bekledikleri ortaya çıktı.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olası "dijital euro" ihracına yönelik kamuoyu görüşünün detaylı raporu açıklandı.

DİJİTAL EURODA ARANAN ÖZELLİK: KİŞİSEL GİZLİLİK

Rapora göre, Euro Bölgesi vatandaşları ve şirketleri dijital para ile ödeme yaparken “ödemenin gizliliğini kişisel gizlilik mahremiyet”inin önemli öncelik olmasını bekliyor.

GÜVENLİK VE ERİŞİM ARAYIŞI

"Ödemelerin gizliliğini" potansiyel bir dijital euronun talep edilen özellikleri arasında yüzde 43 ile en yüksek sırada yer alırken, bunu yüzde 18 ile "güvenlik" ve yüzde 11 ile "Avrupa çapında erişim talebi" izledi. Bunları ise yüzde 9 ile dijital euroda ek maliyetlerin olmaması ve yüzde 8 ile de online kullanım takip etti.

DİJİTAL EURODA SINIRLI LİMİT TALEBİ

Rapora göre, ECB’nin anketine katılanlar dijital euronun bankacılık sistemine entegre olması isterken, katılımcıların yarısı her vatandaşın kaç dijital euroya sahip olabileceğine sınır getirilmesinden yana oldu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital euronun Avrupalıların ihtiyacını görürse başarılı olabileceğine işaret ederek, “Dijital euronun ankette vurgulandığı gibi vatandaşların ihtiyacını karşılaması için elimizden geleni yapacağız.” ifadesini kullandı.

ECB'nin "dijital euro" ihracına yönelik anket 12 Ekim 2020 ve 12 Ocak 2021 tarihleri arasında yapıldı. Çevrim içi ankete 8 bin 221 yanıt geldi. En fazla yanıt ise yüzde 47 ile Almanya’dan geldi. Bunu yüzde 15 ile İtalya ve yüzde 11 Fransa izledi.

DİJİTAL EURO ZAMAN ALACAK

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde, 13 Ocak 2021’de ECB'nin olası "dijital euro" ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital bir euromuz olacak. Bunun ihracının 5 yıldan fazla sürmeyeceğini umuyorum. Bizim için bunun mantıklı bir tercih olduğundan emin olmak biraz zaman alacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.