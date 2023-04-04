Avrupalılar enflasyon konusunda daha iyimser Avrupa Merkez Bankası, tüketici beklenti anketine göre tüketicilerin enflasyon konusunda daha iyimser olduğunu ortaya koydu.

AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Şubat 2023'e ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını paylaştı.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor.

Avrupalı tüketiciler iyimser

Anket sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketiciler, gelecek aylarda daha düşük enflasyon ve daha fazla ekonomik büyüme hedefliyor.

Enflasyon beklentisi yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya geriledi

Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya indi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e geriledi.

Ekonomik büyüme beklentisi arttı

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre daha iyimser olması dikkati çekerken, ocakta eksi yüzde 1,2 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi şubatta eksi yüzde 0,9'a çıktı.

İşsizlik beklentisi ortalama yüzde 11,5

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 11,5 olmasını bekliyor. Bu oran, ocakta yüzde 11,6 olarak öngörülmüştü.

Ankete 14 bin kişi katıldı

Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 6,9

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, ECB'nin tarihindeki en agresif para politikası sıkılaştırmasına rağmen martta enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi.

Yüzde 2'lik enflasyon hedef

Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB, yaptığı tahminlere göre bu hedefi uzun süre tutturamayacak.