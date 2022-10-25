Avrupalılar kişi başına yılda 127 kilo gıdayı çöpe attı

Avrupalılar gıda israfı konusunda ne kadar bilinçli olduklarını iddia etseler de beklentinin aksine yılda kişi başı 127 kilo israf ettikleri ortaya çıktı.

Dünyada gıdalara erişim gittikçe zorlaşıyor ve maddi açıdan değerleri artıyor.

Dünyada gıdaya erişimi zor olan az gelişmiş ülkeleri düşündükçe, gıda israfına daha çok dikkate edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor.

2020'de Avrupa'da gıda israfı açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2020 yılı verilerini yayınladı. Bu verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşları, 2020 yılında kişi başına 127 kilogram gıda israf etti.

Koronavirüs salgının ilk yılı olan 2020'de Avrupalıların kişi başına gıda israfı 127 kilogram oldu.

Evlerdeki israf toplamın yüzde 55'ini oluşturdu

Gıda israfının yüzde 55'ine tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi.

Diğer israf satış noktalarından geldi

İsrafın yüzde 45'lik kısmı ise gıda ürünleri ve içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

Kişi başına düşen israf

AA'nın haberine göre, restoran ve yemek hizmetlerinde kişi başına gıda israfı 12 kilogram, perakende ve dağıtımdaki gıda israfı da kişi başına 9 kilogram olarak belirlendi.