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    Avrupalılar Türk kuru meyvelerini seviyor

    Türk kuru meyve sektörü, üreticiye ve ihracatçıya katma değerli ürün kazancı sağlıyor. Türk kuru meyveleri ihracatına bakıldığında önemli bölümünün Avrupa'ya gönderildiği biliniyor.
    • 24.10.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:31
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    Avrupalılar Türk kuru meyvelerini seviyor

    Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türk kuru meyve ve mamulleri sektörü, yılın 9 ayındaki 1 milyar 82 milyon 384 bin dolarlık ihracat yapıyor.

    Toplamda 153 ülkeye giden kuru meyvelerin 435 milyon 247 bin dolarlık kısmını oluşturan yüzde 40,2'sini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

    Sektör ihracatçıları, yılın 9 ayında 153 ülkeye 345 bin 377 ton ürün gönderdi.

    Kuru meyve ihracatı yüzde 5,2 arttı

    Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 5,2 yükselten kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları, 1 milyar 82 milyon 384 bin dolar gelir elde etti.

    Avrupalılar Türk kuru meyvelerini seviyor #1

    En fazla gelir çekirdeksiz kuru üzümden

    Sektör en fazla geliri sırasıyla 309 milyon 981 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm, 256 milyon 732 bin dolarla kuru kayısı ve 145 milyon 958 bin dolarla Antep fıstığından kazandı.

    Kuru meyve ihracatı yapılan Avrupa ülkeleri

    Almanya, 138 milyon 847 bin dolarla en çok ihracat yapılan ülke oldu. Almanya'yı 110 milyon 389 bin dolarla İngiltere, 83 milyon 930 bin dolarla ABD, 77 milyon 554 bin dolarla İtalya ve 64 milyon 220 bin dolarla Fransa takip etti.

    kuru meyve

    "Ürünlerimiz Avrupa'da beğenilerek tüketiliyor"

    GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bölgelerinde yetişen kayısı ve Antep fıstığından önemli gelir sağladıklarını söyledi.

    Kuru üzüm, kayısı ve Antep fıstığının ihracatın önemli ürünlerinden olduğunu anlatan Çıkmaz, şunları kaydetti:

    "Ürünlerimiz özellikle Avrupa'da beğenilerek tüketiliyor. Özellikle bölgemizdeki kayısı ve Antep fıstığı üreticileri ürünlerini en iyi şekilde yetiştiriyor, biz de dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Birçok kuru meyvemiz ihraç ediliyor. Kuru incir, bademler, cevizler, leblebi, elma ve erik kurularının ihracatını yapıyoruz. İhracatımız iyi gidiyor ve gelecek adına umutluyuz."


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