Avrupalıların elektrikli battaniye ve sobası Türkiye'den

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa elektrikli ısıtıcı ve battaniyeleri Türkiye'den alıyor.

Doğalgaz ve enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş talebin dünya genelinde artmasına neden olunca elektrikli soba ve battaniye ihracatında rekor devam ediyor.

Türkiye'nin yurt dışına elektrikli soba ihracatında yüzde 38, elektrikli battaniye satışlarında ise yüzde 45,6'lık enerji kısıtlamaları ve doğalgaz arzında yaşanan problemler nedeniyle Avrupa'da elektrikli soba ve battaniyelere talep arttı.

Elektrikli soba ve battaniye ihracatı 3 katı arttı

Türkiye'nin ihracatı, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 15,4 artarken, artış oranı elektrikli soba ve battaniyede ortalamanın yaklaşık 3 kat üzerinde gerçekleşti.

Elektrikli soba ihracatı 9 ayda yüzde 38 artarak 40 milyon dolara ulaştı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektöründen birisi arasında yer aldıklarını ve en çok markalaşan 2 sektörden birisi olduklarını söyleyerek, "Yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre elektrikli soba ihracatı yüzde 38 artarak 40 milyon dolara ulaştı. En yüksek ihracatı ağustos ve eylülde gerçekleştirdik. Bu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Elektrikli battaniye ihracatında yüzde 45,6'lık artış

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) verilerine göre elektrikli battaniye ihracatı yılın 10 ayında yüzde 45,6 artarak, 1 milyon 163 bin dolarla rekor kırdı.

"Türkiye'ye elektrikli ısıtıcı ve battaniyede yöneliş söz konusu"

AA'nın haberine göre, İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar ise maliyetlerden ötürü sıkıntı çeken Avrupa'nın elektrikli ısıtıcı, battaniye ve soba almaya başladığını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber enerji krizinin her geçen gün Avrupa'da tedirginliği artırdığını söyledi.

Bu nedenle Türkiye'ye bir yöneliş olduğunu dile getiren Acar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun ihracatta da yansımalarını görmeye başladık. Isıtıcı ürünler son bir ayda ihracatta rekor kırdı. Artış ivmesinin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda tamamen Avrupa'ya çalışıyoruz. Bu seneki üretim bitmiş durumda. En çok talep ise Almanya'dan. Avrupa'da Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika olmak üzere bütün ülkelere sipariş gönderiyoruz. Sadece soba ve elektrikli ısıtıcı dışında yorgan ve battaniye satışlarında da artış söz konusu."