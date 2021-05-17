Avrupalıların yüzde 12,3'ü koronavirüste evden çalıştı

Avrupa İstatistik Ofisi, 2020 yılı evden çalışma verilerini yayınladı.

Koronavirüs salgınında artan tedbirlerini araştıran Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 12,3'ünün geçen yıl işlerini evden yürüttüğünü ortaya koydu.

Buna göre, geçen yıl koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle AB vatandaşlarının yüzde 12,3'ü, iş yerine gitmek yerine evinde çalıştı. Söz konusu oran, salgın öncesindeki yıllarda yüzde 5 civarında seyrediyordu.

FİNLANDİYA, 25,1 İLE EN FAZLA EVDEN ÇALIŞAN AB ÜLKESİ OLDU

AB üyesi 27 ülke arasında 2020 yılında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 25,1 ile Finlandiya, yüzde 23,1 ile Lüksemburg ve yüzde 21,5 ile İrlanda oldu. Bu ülkeleri, yüzde 18,1 ile Avusturya, yüzde 17,8 ile Hollanda, yüzde 17,2 ile Belçika, yüzde 17 ile Danimarka, yüzde 15,7 ile Fransa, yüzde 14,8 ile Almanya ve Malta izledi.

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,2 ile Bulgaristan, yüzde 2,5 ile Romanya, yüzde 3,1 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Macaristan olarak belirlendi.

KADINLAR EVDEN ÇALIŞMAYI DAHA ÇOK TERCİH ETTİ

AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 13,2 olurken, erkeklerde yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 3

Evden çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 3 olarak ölçüldü.