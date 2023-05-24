Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu 15-21 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama 1401 uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

AA

İstanbul Havalimanı bir kez daha zirveye yerleşti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 15-21 Mayıs tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1330 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1302 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

"Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz"

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Eurocontrol tarafından yayımlanan 20. hafta verilerine göre İstanbul Havalimanı günde ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.