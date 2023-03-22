Avrupa'nın LNG kapasitesinin atıl kalma riski doğdu Avrupa'da LNG'ye talep azlığı nedeniyle atıl kalacağı dillendiriliyor.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) Avrupa LNG Takipçisi raporu yayınlandı.

Raporda Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın LNG altyapı kapasitesinin 2022 sonunda 270 milyar metreküpe ulaştığını belirtti.

Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alternatif yollar ve kaynaklar arayan Avrupa, LNG yatırımlarına hız verdi.

"Kapasite 2030'a kadar 400 milyar metreküpü aşacak"

Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminal kapasitesinin 2030'a kadar 400 milyar metreküpü aşacağı ve bu kapasitesinin yarısından fazlasının düşük talep nedeniyle atıl kalma riski taşıdığı belirlendi.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) Avrupa LNG Takipçisi raporuna göre, Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın LNG altyapı kapasitesi 2022 sonunda 270 milyar metreküpe ulaştı.

Bu dönemde Avrupa'daki LNG talebi 150 milyar metreküp

Avrupa'nın LNG altyapı kapasitesinin 2030'a kadar 400 milyar metreküpü aşması beklenirken, bu dönemde Avrupa'daki LNG talebinin 150 milyar metreküp seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Böylece, Avrupa'da yaklaşık 250 milyar metreküp kapasiteli LNG altyapısının atıl kalma riski bulunuyor.

En fazla atıl kapasitenin oluşabileceği ülkeler

İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya, en fazla atıl kapasitenin oluşabileceği ülkeler olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl Hollanda 17,1 milyar metreküp, Türkiye 15,5 milyar metreküp ve İtalya 14,8 milyar metreküp LNG ithal etti. Türkiye, Yunanistan ve İtalya, 2022'de Rusya'dan LNG ithal etmeye başlayan ülkeler oldu.

"Dünyanın en pahalı ve gereksiz garanti politikası"

Raporun yazarı ve IEEFA Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, aşırı LNG kapasitesinin "dünyanın en pahalı ve gereksiz garanti politikası" olduğunu belirterek şu yorumu yaptı: