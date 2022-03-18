Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı, savaşa rağmen sürüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üçüncü hafta geride kalırken, Rus doğalgazının Avrupa'ya sevkiyatı azami düzeyde devam ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Avrupa için bir tehdit konusu olan gaz sevkiyatında korkulan olmadı.

RUS DOĞALGAZININ AVRUPA'YA SEVKİYATI SÜRÜYOR

Savaşta üçüncü hafta geride kalırken, Rus doğalgazının Avrupa'ya sevkiyatı azami düzeyde devam ediyor.

SAVAŞIN BAŞLAMASI İLE BİRLİKTE GAZ AKIŞINDA ARTIŞ YAŞANDI

Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) doğalgaz sevkiyatı 1 Aralık 2021'de günlük 109 milyon metreküp düzeyindeydi. Gazprom'un sevkiyatı 1 Ocak itibarıyla 74,4 milyon metreküpe gerilerken, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa'ya gaz akışında artış yaşandığı görülüyor.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 23 Şubat'ta 62 milyon metreküp doğalgaz gönderirken, bu rakam 25 Şubat'ta 110 milyon metreküp, 26 Şubat'ta ise 109 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA ÜLKELERİNİN DOĞALGAZ İTHALATINDA RUSYA'NIN PAYI

Son konusu tarihlerden itibaren gaz akışında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sevkiyatlar 17 Mart'a kadar günlük 100 ila 110 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşti.

"AVRUPA'YA RUS GAZI SEVKİYATI NORMAL SEYRİNDE"

Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 105 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söyledi.

AVRUPA'NIN DOĞALGAZDA RUSYA'YA BAĞIMLILIĞI YÜKSEK SEVİYEDE

Avrupa, tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını, yani 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.

DOĞALGAZ 108 EURODA

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün yüzde 3'ten fazla artışla megavatsaat başına 108 eurodan işlem görüyor.