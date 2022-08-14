Avrupa'yı yoğun veri gündemi bekliyor

Gelecek hafta salı İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW beklenti anketi, çarşamba İngiltere'de TÜFE, perşembe Euro Bölgesi'nde TÜFE ve cuma Almanya'da ÜFE verileri takip edilecek.

Avrupa borsaları, bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta Euro Bölgesi'nde çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Harcama (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Euro/dolar paritesi 1,0266

Euro/dolar paritesi bu hafta ABD'de enflasyondaki artışın beklentilerin altında kalmasıyla 1,0369'a kadar yükselse de kazançlarını kısmen geri vererek haftayı yüzde 0,8 artışla 1,0266'dan tamamladı.

Bölgede enerji arz krizi ise başlıca risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Almanya'da enflasyon yükseldi

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da temmuzda TÜFE aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 7,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiltere'de büyüme azaldı

İngiltere'de GSYH ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azalırken, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Avrupa'da borsa değerlendi

AA'nın haberine göre, bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazandı.

Avrupa'nın gündemi