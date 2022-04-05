Avustralya faizi sabit tuttu

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz kararlarını merakla bekliyordu. Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu, önümüzdeki dönem sıkılaşmaya kapıyı açık bıraktı.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0,1'de tuttuğunu açıkladı.

RBA, faizi sabit tuttu ancak sıkılaştırma politikasına ilişkin "sabırlı" olma taahhüdünü kaldırarak 2010'dan bu yana ilk kez faizlerde artışa gidebileceğinin işaretini verdi.

KARARIN ARDINDAN AVUSTRALYA DOLARI ARTTI

Bu adımın ardından Avustralya doları son dokuz ayın zirvesini gördü.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra gelirken açıklamada "önümüzdeki aylarda" politika belirlenirken enflasyon ve işgücü maliyetlerine ilişkin verilerin değerlendirileceği ifade edildi.