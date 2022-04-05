Petrol
108.79
1.17%
Euro
16.16
0.28%
Dolar
14.71
0.24%
Altın
912.38
-0.02%
Borsa
2326
0.62%
Bitcoin
687.329
1.17%
BTXN Coin
34.00
-2.85%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Avustralya faizi sabit tuttu

    Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz kararlarını merakla bekliyordu. Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu, önümüzdeki dönem sıkılaşmaya kapıyı açık bıraktı.
    • REUTERS
    • 05.04.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avustralya faizi sabit tuttu

    Avustralya Merkez Bankası (RBA), ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0,1'de tuttuğunu açıkladı.

    RBA, faizi sabit tuttu ancak sıkılaştırma politikasına ilişkin "sabırlı" olma taahhüdünü kaldırarak 2010'dan bu yana ilk kez faizlerde artışa gidebileceğinin işaretini verdi.

    KARARIN ARDINDAN AVUSTRALYA DOLARI ARTTI

    Bu adımın ardından Avustralya doları son dokuz ayın zirvesini gördü.

    RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra gelirken açıklamada "önümüzdeki aylarda" politika belirlenirken enflasyon ve işgücü maliyetlerine ilişkin verilerin değerlendirileceği ifade edildi.

    Avustralya


    İlginizi Çekebilir

    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde
    Ekonomi

    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde

    Şırnak'ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı
    3. Sayfa

    Şırnak'ta jandarma, 4 kaçakçılık şüphelisini tutukladı

    Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu
    Magazin

    Şahan Gökbakar'ın enflasyon yorumu

    Görüş Bildir