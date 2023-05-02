Avustralya Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan yükseltti Dünyada merkez bankaları, enflasyonla mücadele için politika faizini yükseltme yönünde hareket ediyor.

AA

Avustralya Merkez Bankası (RBA), son verdiği kararla birlikte politika faizini sabit bırakacağı beklenirken, faiz artıran bankaların arasına katıldı.

Banka, "inatçı" yüksek enflasyonla mücadele kapsamında beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak faiz döngüsünde uzun bir duraklama bekleyen piyasaları şaşırttı.

Politika faizi oranı 25 baz puan artırıldı

Banka'dan yapılan açıklamada, politika faizi oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 3,85'e yükseltildiği belirtildi. Piyasalarda beklenti, politika faiz oranının sabit tutulması yönündeydi.

"Faiz artışlarına devam mesajı"

Enflasyonun çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği bildirildi.

Avustralya doları değer kazandı

Kararın ardından Avustralya doları değer kazanırken, ülke tahvilleri keskin bir şekilde yükseldi.

"Avustralya'da enflasyon hala yüksek"

RBA Başkanı Philip Lowe, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun makul bir süre içinde hedefe ulaşması için para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, "Avustralya'da enflasyon yüzde 7 ile hala çok yüksek ve hedef aralığa geri dönmesi biraz zaman alacak." ifadesini kullandı.

Lowe, faiz oranlarını daha fazla yükseltmenin, ekonominin ve enflasyonun nasıl geliştiğine bağlı olduğunu vurguladı.