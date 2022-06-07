Avustralya Merkez Bankası faizi artırdı

Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,85'e çıkardığını açıkladı.

Dün dünyada merkez bankaları para politikalarını revize etmeye devam ediyor. bu anlamda Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz düşürme politikası yürütülüyor.

Avustralya Merkez Bankası'ndan ise politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,85'e çıkarma kararı getirildi.

Para politikası daha çok sıkılaştırılacak

Reuters'in haberine göre, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizinde 50 baz puan ile 22 yılın en büyük artışını yaparak yüzde 0,85'e çıkardı ve para politikasının daha fazla sıkılaştırılacağına işaret etti.Yatırımcılar RBA'nın politika faizini 25 ya da 40 baz puan artırmasını bekliyordu.

"Banka normalleşme sürecinde daha fazla adım atacak"

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, "Para politikası kurulu önümüzdeki aylar boyunca Avustralya'da parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adım atmayı bekliyor." dedi.