Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), son iki toplantısında faiz artırımı beklemeyen piyasaları şaşırtarak artırıma gitmişti.
Avustralya Merkez Bankası, bu kez analistlerin faiz artırım tahminlerine rağmen faizde değişikliğe gitmedi.
RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,10 olarak bırakıldı.
Faizin artırılması bekleniyordu
Analistlerin beklentisi 25 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.
Enflasyon verileri
Avustralya'da enflasyon rakamları, üç aylık dönemler için açıklanıyor.
En son açıklanan 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8'den yüzde 7,0'ye geriledi.
RBA'nın enflasyon hedefi ise yüzde 2-3 aralığında.
"Para politikasının biraz daha sıkılaştırılması gerekebilir"
Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili açıklaması şöyle oldu:
Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının biraz daha sıkılaştırılması gerekebilir, ancak bu, ekonominin ve enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı olacaktır. Kurul, kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, hane halkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin tahminleri yakından izlemeye devam edecektir. Kurul, enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bunun için gerekeni yapacaktır.