Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Avustralya Merkez Bankası bugün politika faizini yüzde 4,10'da sabit bırakırken, gelecek toplantılarda faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulundu.

AA

Avustralya Merkez Bankası (RBA), son iki toplantısında faiz artırımı beklemeyen piyasaları şaşırtarak artırıma gitmişti.

Avustralya Merkez Bankası, bu kez analistlerin faiz artırım tahminlerine rağmen faizde değişikliğe gitmedi.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,10 olarak bırakıldı.

Faizin artırılması bekleniyordu

Analistlerin beklentisi 25 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Enflasyon verileri

Avustralya'da enflasyon rakamları, üç aylık dönemler için açıklanıyor.

En son açıklanan 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8'den yüzde 7,0'ye geriledi.

RBA'nın enflasyon hedefi ise yüzde 2-3 aralığında.

"Para politikasının biraz daha sıkılaştırılması gerekebilir"

Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili açıklaması şöyle oldu: