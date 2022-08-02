Avustralya Merkez Bankası faizleri 50 baz puan artırdı

Dünyada yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelere karşısında tedbir almaya giden ülkelerin merkez bankaları, para politika kararlarını bir bir uyguluyor.

Dünyada yükselen enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsiz ortam merkez bankalarının politikalarına yansıyor.

Avustralya Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 1,85

Böyle bir ortamda Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,85'e yükseltti.

Beklenen bir adımdı

Mayıstan bu yana dördüncü olma özelliğini taşıyan faiz artırımı büyük oranda bekleniyordu.

Reuters'in haberine göre merkez bankası para politikasında izlenecek yolun önceden belirlenmemiş olduğunu belirtse de faiz artırımlarının devam edeceğine işaret etti.

"Faiz artışı normalleşme politikasında bir adım"

Merkez bankası ağustos ayı politika toplantısının ardından yapılan açıklamada faiz artırımının "normalleşme" politikasında bir diğer adım olduğu belirterek daha önce ifade edilen ekonomiyi destekleyici "olağanüstü" politikaların sonlandırılması konusuna atıfta bulundu.