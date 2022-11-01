Avustralya, politika faizini artırdı

Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,85'e yükseltti.

Dünyada merkez bankalarının politika faizi kararları, küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji ve gıda ağırlıklı olmak üzere yükselen enflasyonu düşürmeyi önceleyen ülkeler, faizi artırmayı sürdürüyor.

Politika faizi 25 baz puan arttı

Reuters'in haberine göre; Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini beklentilere paralel artırdı. Böylece politika faizi 25 baz puan yükseltildi ve toplam faiz oranı yüzde 2,85 oldu.

"Gelecekte daha fazla sıkılaştırma gerekecek"



Avustralya Merkez Bankası, politika faizini art arda ikinci ayda da 25 baz puan yükseltti ve enflasyon beklentilerini yukarı revize etti, gelecekte daha fazla sıkılaştırmanın gerekeceğini belirtti.



Banka, son yedi aydır faizlerde yükselişe gitti.

9 yılın zirvesinde

Merkez bankası, faizleri dokuz yılın zirvesine yükseltti.