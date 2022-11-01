Petrol
94.1
1.39%
Euro
18.4608
0.31%
Dolar
18.6167
0.05%
Altın
984.65
0.80%
Borsa
4056
1.93%
Bitcoin
385.163
0.42%
BTXN Coin
10.45
0.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Avustralya, politika faizini artırdı

    Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,85'e yükseltti.
    • 01.11.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avustralya, politika faizini artırdı

    Dünyada merkez bankalarının politika faizi kararları, küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

    Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji ve gıda ağırlıklı olmak üzere yükselen enflasyonu düşürmeyi önceleyen ülkeler, faizi artırmayı sürdürüyor.

    Politika faizi 25 baz puan arttı

    Reuters'in haberine göre; Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini beklentilere paralel artırdı. Böylece politika faizi 25 baz puan yükseltildi ve toplam faiz oranı yüzde 2,85 oldu.

    Avustralya, politika faizini artırdı #1

    "Gelecekte daha fazla sıkılaştırma gerekecek"

    Avustralya Merkez Bankası, politika faizini art arda ikinci ayda da 25 baz puan yükseltti ve enflasyon beklentilerini yukarı revize etti, gelecekte daha fazla sıkılaştırmanın gerekeceğini belirtti.

    Banka, son yedi aydır faizlerde yükselişe gitti.

    9 yılın zirvesinde

    Merkez bankası, faizleri dokuz yılın zirvesine yükseltti.


    Enver Aysever TELE1'den ayrıldı
    Medya

    Enver Aysever TELE1'den ayrıldı

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı
    3. Sayfa

    Alevlere teslim olan otomobil araçların arasına daldı

    Görüş Bildir