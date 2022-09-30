Avusturya’da enflasyon son 70 yılın zirvesine çıktı

Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarını ağır ödüyor. Yükselen enerji fiyatları nedeniyle Avrupalı ülkelerin enflasyonu arttı.

Avusturya'da enflasyon Eylül 2021’de yüzde 3,3 iken, ağustosta yıllık yüzde 9,3 olmuştu. Ülkede enflasyon, eylülde ise yıllık yüzde 10,5’le son 70 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

1952’den bu yana ülkede görülen en yüksek enflasyon

Avusturya’da enflasyon oranının eylülde yıllık yüzde 10,5’e çıktığını açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, bu verinin 1952’den bu yana ülkede görülen en yüksek enflasyon seviyesine işaret ettiğini bildirdi.

Enflasyon çift haneye çıktı

Avusturya İstatistik Kurumu'nun açıklamasında, ülkede 70 yıl sonra ilk defa enflasyonun çift haneye çıktığı ve bu durumun gelecek aylarda da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Enerji fiyatları arttı

Akaryakıt ve evlerde kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ciddi artışın eylül ayında enflasyon rakamlarının tırmanmasına yol açtığına dikkati çeken kurum, gıda ürünlerinde de kısmen artış yaşandığını kaydetti.