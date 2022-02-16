Ayakkabı ihracatı artışını devam ettirdi

Ayakkabı ihracatı yeni yıla yüzde 16,7'lik artışla başladı. Türkiye'nin ayakkabı ihracatı ocak ayında 80,9 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) açıklamasına göre, ayakkabı grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı ocakta yüzde 60,7 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA AYAKKABI İHRACATI RUSYA'YA YAPILDI

Geçen ay en çok ayakkabı ihracatı 7,1 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, onu Almanya ve İspanya izledi. İhracat artışı Polonya'da yüzde 199,2, Romanya'da yüzde 55,7 olarak gerçekleşti.

İHRACAT 80,9 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Berke İçten, geçen yılın ocak ayında 69,4 milyon dolar olan ayakkabı ihracat rakamının bu sene 80,9 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.