Ayakkabı ihracatı hızını artırdı

Ayakkabı ihracatı tutarı 10 ayda geçen yılın rakamlarını aşarak hızını artırarak geçen yılın miktarını şimdiden yakaladı.

Koronavirüs salgını ayakkabı sektörünü olumsuz etkilemişti. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ise sektör hareketlendi.

Ayakkabı ihracatının tutarı 10 ayda geçen yılın rakamlarını aştı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, ayakkabı sektöründe 10 ayda 1 milyar doları aşkın ihracat yapıldığını ve talebe yetişemediklerini söyledi.

Ayakkabı fuarı düzenlendi

Karaca, Antalya'da gerçekleşen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na açıklama yaptı. Karaca, deri ve deri mamulleri ihracatında en büyük payı ayakkabı sektörünün aldığını söyledi.

"Geçen yıl 350 milyon çift ayakkabı satıldı"

Ayakkabı sektörünün geçen yılı 1 milyar dolar civarında ihracatla kapattığını ve yurt dışına 350 milyon çift ayakkabı sattığını söyleyen Karaca, "Ekim ayı itibarıyla çok güzel rakamlara ulaştık. 10 ayda geçen yıl sonu rakamlarının üzerine çıktık. Şu anda 1 milyar doların üzerindeyiz ve daha 2 ayımız var. Muhtemelen 1 milyar 200 milyon dolar ve 400 milyon çift ile yılı kapatırız. Ayakkabı sektörü, tarihi bir rekor kırıyor." dedi.

"Talebe yetişemiyoruz"

AA'nın haberine göre, Türkiye'deki imalatçıların ürettiği ayakkabılara çok ciddi talep olduğunu vurgulayan Karaca, "173 ülkeye ayakkabı satıyoruz. Almanya birinci, Irak ikinci, Rusya üçüncü sırada. Rusya'yı da İspanya takip ediyor ama ağırlıklı pazarımız Avrupa Birliği diyebiliriz. En büyük problem, üretim sıkıntısı, taleplere yetişemiyoruz. Türk ayakkabıcısı üretimini yetiştiremiyor çünkü çok ciddi taleple karşı karşıya." diye konuştu.