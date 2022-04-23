Ayakkabı ihracatı savaş dinlemiyor

Ayakkabı ihracatta güçlü ilerlemesini hedef pazarı savaşta olmasına rağmen hız kesmeden devam ettiriyor. Bu da ilk çeyrekteki performansına rekor artış olarak yansıdı.

Rusya ve Ukrayna savaşı dünyanın ticaret dengesini bozduğu için ihracatta da gerileme bekleniyor olsa da ayakkabı sektörü daha önceki bağlantıları, kalite ve özgün model odaklı çalışmalarından ötürü başarısını artırdı.

Dünya pazarlarında ihracat rakamlarında artış yaşandı

Yılın ilk çeyreğinde en yüksek ihracat 25,8 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, en dikkati çekici artış yüzde 122,9 ile Libya'da, yüzde 115,4 ile Polonya'da, yüzde 68,1 ile İtalya'da yaşandı.

Tüm zamanların en iyi ilk çeyrek rekoru kırıldı

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin ayakkabı ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,2 artarak 328 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdı.

Sektörel ihracat verilerine göre, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 27 artarak 502,8 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ayakkabı ve aksamları ihracatı ise yüzde 22,2 artarak 328 milyon dolarla tüm zamanların ilk çeyrek rekoruna imza attı.

Rusya'da beklenen düşüş yaşanmadı

Ocak-mart döneminde en yüksek ihracat 25,8 milyon dolarla Rusya'ya yapıldı. Bu ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 7,9 oldu.

Savaş nedeniyle Rusya'ya yapılan ihracatta martta büyük bir düşüş bekleniyordu. Geçen ay bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 0,3'lük kısmi bir düşüş yaşandı.

İlk çeyrekte Rusya'yı 25,7 milyon dolarla Almanya, 17,9 milyon dolarla İspanya, 16,8 milyon dolarla İtalya, 16,4 milyon dolarla Libya takip etti. İlk 10 pazar arasında yer alan diğer ülkeler Irak, Romanya, Polonya, İsrail ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Avrupa ve Libya ihracatında dikkati çekici artış

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk 10 pazar arasında en dikkati çekici artış yüzde 122,9 ile Libya'da yaşandı.

Bunun dışında tüm Avrupa pazarlarında önemli yükselişler görüldü. Bunlar arasında yüzde 115,4 ile Polonya, yüzde 68,1 ile İtalya, yüzde 45,9 ile İspanya, yüzde 47,5 ile Birleşik Krallık dikkati çekti.