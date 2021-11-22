Ayakkabı ihracatı yıl bitmeden 850 milyon doları aştı

Türkiye ihracatta belirli sektörlerle öne çıkarken ayakkabı sektörü de kendi segmentinde istikrarı sürdürüyor.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden (TASD) yapılan açıklamaya göre, ayakkabı ihracatında artış tüm hızıyla devam ediyor. Buna göre Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 852 milyon dolara yükseldi.

EKİM AYINDA 87 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

Ayakkabı ihracatı, ekimde yüzde 14 artışla 87 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada ihracat verilerine ve AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na ilişkin değerlendirmeleri yer alan TASD Başkanı Berke İçten, Avrupa'nın ikinci büyük ayakkabı ve moda fuarı AYMOD'un bu yıl 65. kez gerçekleştirildiğini anımsattı.

"AVRUPALININ AYAĞI BİZE ALIŞTI"

İçten, "Özellikle Batı Avrupa başta olmak üzere AB ülkelerinden ve İngiltere'den yoğun şekilde talep gördük. Bu ülkelerle ticari hacmimizi geliştirmek ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Avrupalının ayağı bize alıştı. Bu doğrultuda 2022'de ayakkabı sektörünün istikrarlı büyümesi devam edecek." ifadelerini kullandı.