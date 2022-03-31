Ayçiçeği üretimine 46 milyon liralık destek verildi

Karadenizbirlik, bir açıklama yaparak, 2022 yılında ayçiçeği ekilişleri nedeniyle üretici ortaklarına 16 milyon lira nakdi, 30 milyon lira de ayni kredi desteği sağladığını açıkladı.

Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2022 yılı yağlı tohum ekimine yönelik olarak üretici kooperatiflerine yaptığı nakdi ve ayni kredi destek ile ilgili bilgi verdi.

"TARLAYA TOHUMU ATMADAN DESTEK YAPIYORUZ"

Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başlayan birliğimiz, 2022 yılı ekilişleri için de üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir." dedi.

"TARLA HAZIRLIĞI, TOHUM, ZİRAİ İLAÇ VE YAĞ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 46 MİLYON LİRA TUTARINDA KREDİ VERİLDİ"

Erarslan, açıklamalarının devamında şöyle dedi:"Birliğimiz bu amaçla, 2022 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 16 milyon lira tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç ve yağ olmak üzere yaklaşık 30 milyon lira değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 46 milyon lira tutarında kredi dağıtmıştır. Sınırlı imkanlara rağmen ortak üreticilerimize hizmetlerimiz artarak devam etmektedir."

"İHTİYACIMIZ İTHALATTAN DEĞİL YERLİ ÜRETİMDEN KARŞILANMALI"

"İthalat değil yerli üretim” çağrısında bulunan Erarslan, “Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır.” diye konuştu.

"İTHALATA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTARMANIN YOLU YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM"

Erarslan, sorunların çözümü içi şu önerilerde bulundu:

“Son zamanlarda ortaya çıkan ayçiçeği yağı fiyatlarındaki aşırı dalgalanmanın önüne geçmek ve ayçiçeği üretiminin artırılarak ithalata bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu yüzde 100 yerli üretim olup, üretim artışı için birliğimizce ayni ve nakdi kredi imkanları kullanılarak üreticilerimiz desteklenmektedir. Ancak yeterli artışın olması için kesinlikle devletin biran önce (2022 yılı ekimi henüz başlayacakken) ürün destekleme primi ödeme miktarlarını önemli ölçüde artırmalı ve ekim yapılmadan açıklanmalıdır. Ayrıca, üretici çiftçimizden kesilen yüzde 2 oranındaki ayçiçeği ürünündeki stopajın kaldırılması da ayçiçeği ekimini teşvik edecektir."

YÜZDE 100 SAF VE HELAL SERTİFİKALI

Genel Müdür Erarslan, sözlerinin son bölümünde ise, "Birliğimiz üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı olan Karadenizbirlik markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.