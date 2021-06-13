Ayçiçek tohumundan gümrük vergisi alınmamaya devam edilecek

Ayçiçeği tohumu ithalatında 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmaması yönündeki düzenleme 30 Haziran'dan sonra da devam edecek.

Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi alınmama uygulaması 30 Haziran'dan sonra da devam ederken, ayçiçeği yağında ise gümrük vergisi oranı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KARAR BİTKİSEL YAĞLARIN FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ İÇİN ALINDI

Buna göre, dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 10

Ham ayçiçeği yağı için gümrük vergisi ise yüzde 10 olarak belirlendi.