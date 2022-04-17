Aydın’da, 2 bin 129 yolculu dev kruvaziyer demir attı

Çoğunluğu ABD vatandaşı olan 2 bin 129 turist taşıyan dev kruvaziyer, limana demir attı. Turistler, halk oyunu gösterileri ile karşılandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Bermuda bandıralı dev kruvaziyer “Azura” Ege Port Limanı'na ilk kez demir attı.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olan 2 bin 129 yolculu kruvaziyer, halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

AA’nın haberine göre, yolculardan bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi.

Tura katılmayanlar, vakitlerini kent merkezinde alışveriş yaparak geçirdi.

4 kez daha ilçeye gelecek

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, Azura'nın limana ilk kez demir attığını, bu sezon sonuna kadar 4 kez daha ilçeye geleceğini belirtti.

“Tüm gemi sektörü rotasına Türkiye'yi aldı”

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam edeceklerini dile getiren Güngör, "2022 ve 2023 yılının kruvaziyerturizminde Türkiye'nin konuşulduğu yıllar olacağını daha önce belirtmiştik. Tüm gemi sektörü rotasına Türkiye'yi aldı. Önümüzdeki süreçte kruvaziyer turizmi sektörü daha da canlanacak." ifadesini kullandı.