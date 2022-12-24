Aydın'da 3,1 milyar liralık yatırım hayata geçirildi

Türkiye sanayisinde yatırımlar artmaya devam ediyor. Bu çalışmalardan birisinin açılış töreni de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla, Aydın’da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda Aydın'da 3,1 milyar liralık yatırımın hayata geçirileceği toplu açılış törenindeki konuşmasını paylaştı.

Varank, Aydın sanayisine güç verecek yeni fabrikaları ve projeleri açarak, yeni yatırımların temelini atacaklarını belirtti.

"1.800'ü aşkın vatandaşımız istihdam edilecek"

Bakan Varank paylaşımında "Toplam sanayi istihdamı 31 milyonun üzerine çıktı. Aydın sanayisine güç verecek yeni fabrika ve projelerle ise 1.800'ü aşkın vatandaşımızı istihdam edeceğiz." dedi.

Aydın’ın kalkınmasını daha da ivmelendirecek yeni projeleri de açıklayan Varank, şunları söyledi:

Türkiye Yüzyılı:

Toplamda 3,1 milyar liralık bir yatırım portföyünü şehrimize kazandırarak, bin 800’ü aşkın vatandaşımıza yeni istihdam olanakları sunmuş olacağız. Ülkemizin potansiyelini eğitimden sağlığa, üretimden inovasyona, ulaştırmadan savunmaya varıncaya dek her alanda daha da ileriye taşıyacak çığır açıcı işlere imza atacağız. Son 20 yılda elde ettiğimiz kazanımlar da, Türkiye Yüzyılının yapıtaşlarını oluşturacak.

Yatırıma destek:

2002’den bu yana Aydın’ın gelişmesi için büyük küçük demeden binlerce yatırıma destek verdik, gencinden yaşlısına onbinlerce hayata dokunduk. Yatırım yapmak istiyorum diyen girişimciler, yanlarında bizi buldu.





60 binin üzerinde istihdam:

Düzenlediğimiz yatırım teşvik belgeleriyle Aydın’da 46 milyar liralık sabit yatırımın ve bu sayede 60 binin üzerinde yeni istihdamın önünü açtık. KOSGEB desteklerimizle üretimi teşvik ettik. 2002 öncesi dönemde sadece 32 KOBİ, KOSGEB desteğinden faydalanabiliyordu. Biz ise Aydın’da 15 bin KOBİ’yi doğrudan KOSGEB desteklerinden faydalandırdık.

Üretime katkı:

Organize sanayi bölgelerinde sağlam bir üretim ekosistemi oluşturduk. Aydın OSB’lerinde 2002’de 3 bin kişi çalışırken, bugün 15 bin vatandaşımız Organize Sanayi Bölgelerinde üretime katkı veriyor.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri:

Bunlarla da yetinmedik, ilimizde sıfırdan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Aydın bizim dönemimizde teknopark ile tanıştı. Yine 9 Ar-Ge merkezi ile 3 tasarım merkezi de Aydın’da bu dönemde açıldı.





300’den fazla projeye destek:

Kalkınma Ajansımız, Aydın’da 300’den fazla projeye destek vererek yerel potansiyele hız kazandırdı. TÜBİTAK vasıtasıyla şehrimizdeki akademisyenlerin ve bilim insanlarının projelerini destekledik.

Deneyap:

Ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımız için Deneyap Teknoloji Atölyesini açtık. Bu sayede çocuklarımız, erken yaşlarda robotik kodlama, yazılım teknolojileri, yapay zeka ve nanoteknoloji gibi alanlarda fikir üretiyor, kendini teknoloji yıldızı olarak yetiştiriyor.

İhracata katkı:

Bütüncül ve kapsayıcı bakış açısı sayesinde Aydın’da kayıtlı istihdam 62 binden 171 bine yükseldi. Aydın’ın ihracatı 200 milyon dolarlardan, 1 milyar dolara çıktı. Elbette bu başarıya, resmi açılışını yapacağımız tesisler ve temellerini atacağımız yeni fabrikalar da ciddi katkı sunacak.

16 Yatırım:

Aydın’ın 6 farklı OSB’sinde faaliyet gösteren 16 yatırımın resmi açılışını yapmış oluyoruz. Böylelikle yenilenebilir enerjiden tekstile, kimyadan mobilyaya, gıdadan yapı malzemelerine varıncaya dek farklı sektörlerde üretim hacmimizi artırmış olacağız. Yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla kurulan bu tesislerde 1.700’den fazla yeni istihdam sağlanacak.

60’ın üzerinde ülkeye ihracat:

Burada bizlere ev sahipliği yaparak misafirperverliğini gösteren Qua Granite şirketine özel bir parantez açmak istiyorum. Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi olan bu firma, 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

16 farklı tesis, 16 farklı yatırım:

Açılışını yaptığımız ilave 2 hat sayesinde, yıllık ihracatta 100 milyon doların üzerinde bir artış sağlanacak. 16 farklı tesis, 16 farklı yatırımı açıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimize, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize koşar adım ilerliyoruz.

60 milyon lira bütçeli 18 proje:

Güney Marmara Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla Aydın’da desteklediğimiz 18 projenin de resmi açılışını yapıyoruz. 60 milyon lira bütçeli bu projeler sayesinde şehrimize; başta incir olmak üzere Aydınımızın öne çıkan tarım ürünlerinin katma değerini artıracak, yenilenebilir enerji kaynaklı bir soğuk hava deposu kazandırıyoruz.

Turizm:

Kuşadası Kadıkalesini, Anaia Liman Kalesini ve Anıtsal Kiliseyi örnek bir koruma projesi ile ziyarete açıyoruz. Aydınımızın sembolü olan 'Üç Gözler'i koruma altına almış oluyoruz. Nysa Antik Kenti’nin tiyatro alanını yenileyip, kültür turizmine açıyoruz.

Tarımsal üretim:

İmalat firmalarımız ile tarımsal üretici kooperatiflere ve birliklere yönelik verdiğimiz desteklerle hayata geçen projelerimizin de açılışını yapmış oluyoruz. SOGEP kapsamında önümüzdeki dönemde Köşk, Bozdoğan ve Efeler ilçelerimizde uygulayacağımız projelerin imzalarını da atacağız.

220 milyon liralık yatırım:

Tüm bunların yanında, Büyük Menderes Lisanslı Deposu’nun; yine ASTİM ve SÖKE OSB’de bulunan 220 milyon liralık yatırıma sahip olacak 3 fabrikanın da temelini atıyoruz. Toplamda 41 proje ve 3,1 milyar liralık yatırım."