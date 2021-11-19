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    Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

    Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıta zam geleceği haberini duyan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına akın etti.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 19:28
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    Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

    Son günlerde akaryakıta gelen zamlar sürücüleri tedirgin etmeye başlarken, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına litrede 50 kuruş zam geleceği öğrenildi.

    KUYRUK OLUŞTU

    Zam haberini alan Aydın'daki sürücüler, akşam saatlerinde il genelindeki akaryakıt istasyonlarına akın etti. Zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

    Pek çok sürücü kredi kartıyla araçlarının deposunu zamsız yakıtla doldururken, Aydın genelindeki akaryakıt istasyonları da akşam saatlerinden itibaren tam kadro mesai yaptı.

    Aydın da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu #1

    Aydın da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu #2

    Aydın da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu #3

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