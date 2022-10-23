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    Aydın’da depolar şimdiden pamukla doldu

    Aydın’da pamuk hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler de topladıkları ürünleri depolamak ve satmak için TARİŞ depolarında uzun kuyruklar oluşturdu.
    • 23.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:41
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    Aydın’da depolar şimdiden pamukla doldu

    Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’da pamuk hasat sezonu sona yaklaşırken, Aydın 46 No’lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nin depoları 2 haftada doldu.

    Şu anda 43 lira 50 kuruş yaptık 31 renk pamukları. 41 renkler 41 lira 50 kuruş, 51 renkler ise 39 lira 50 kuruşa alınıyor.

    2 haftada 10 bin 200 ton pamuk teslim edildi

    Aydın TARİŞ depolarına akın eden çiftçiler yaklaşık 2 haftada 10 bin 200 ton pamuk teslim ederken, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 5 bin ton civarında olduğu belirtildi.

    pamuk

    "Aydın TARİŞ olarak 15-16 milyon arası pamuk almayı düşünüyoruz"

    Aydın TARİŞ olarak 15-16 bin tona kadar pamuk almayı planladıklarını ifade eden S.S. 46 No’lu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı Murat Küçükgüldal, “Durumlar şu an çok güzel. Gayet iyi gidiyor her şey. Yerlerimiz doldu. Bu yüzden mecburen pamukları dışarıya alıyoruz. Yavaş yavaş hallediyoruz. Şu ana kadar 10 milyon 200 bin kilo pamuk alımı oldu. Aydın TARİŞ olarak 15-16 milyon arası pamuk almayı düşünüyoruz. Fiyatlarımız iyi. Şu anda biz 43 lira 50 kuruş yaptık 31 renk pamukları. 41 renkler 41 lira 50 kuruş, 51 renkler ise 39 lira 50 kuruşa alınıyor." dedi.

    pamuk

    Alımlar iki koldan devam ediyor

    Pamuk teslim etmeye gelen traktörlerin uzun kuyruklar oluşturduğu Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki TARİŞ depolarında gün boyu çift koldan alımlar devam ediyor.

    Kantardan geçen her römork, pamuklardaki numune ve tav oranı alındıktan sonra iş makineleri ile boşaltılıyor.

    pamuk

    pamuk

    pamuk


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