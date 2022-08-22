Aydın'da incirler dalında kurudu ve toplanmaya başladı

Ege incirin üretim merkezi olarak dikkat çekerken, Aydın ili bu konudaki liderliğini koruyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bur yandan da tarımsal ürünlerde hasat devam ediyor.

Aydın'da incir bahçelerindeki ağaçların dallarındaki incirler sıcaklıktan kurumaya başladı bile.

Dalında kuruyan incirde yüksek kalite bekleniyor

Aydın'da sıcakla olgunlaşan, rüzgarlarla kuruyarak dallarından düşen kuru incirler, yaklaşık 80 ülkeye ulaştırılmak üzere toplanmaya başlandı. Aydın'da, kalite ve rekolte açısından bereketli bir hasat sezonu yaşanıyor.

Aydın'da 190 bin ton incir toplanacak

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, ilde yaklaşık 40 bin hektarda 7,5 milyon ağaçtan ortalama 190 bin ton incir üretiliyor. Bunun 120 bin tonu yaş olarak ağaçlardan, kalan kısmı da dalında kuruyup yere döküldükten sonra toplanıyor.

İncirler kerevetlerin üzerinde iki gün daha kurutulacak

"Kerevet" adı verilen kurutma tablaları veya örtülerin üzerinde birkaç gün daha kurutulan yaklaşık 70 bin ton kuru incir, tesislerde işlendikten sonra 80 ülkedeki sofralara ulaştırılıyor.

İncir mesaisi haziranda başlamıştı

Haziran ayında erkek incir meyvesindeki çiçek tozlarının arılar aracılığıyla dişi meyveye taşınması için yapılan "ilekleme" işlemiyle başlayan incir mesaisi, temmuzun üçüncü haftasında taze ürün hasadıyla devam ediyor.

Kuru incir mesaisi sürüyor

Ağustos ayının ikinci haftasından itibaren ise Nazilli, Buharkent, Kuyucak ve Germencik ilçeleri başta olmak üzere kuru incir mesaisi başlıyor.

Aynı ağaca defalarca gidiliyor

Çoğu sarp arazilerde makine kullanılmadan yapılan hasat, sıcak havada aynı ağaca defalarca gidilmesi nedeniyle oldukça zorlu geçiyor. Toplama ve kurutmadan oluşan hasat sezonu yaklaşık 20 gün sürüyor.

"Son 10 yılın belki en kaliteli dönemini yaşıyoruz"

Germencik Ziraat Odası Başkan Vekili İbrahim Uyar, hava şartlarının istedikleri gibi gitmesinden dolayı kalite ve rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyledi.

"Kalitemiz, rekoltemiz çok iyi"

Nazilli ilçesindeki incir üreticilerinden Şevki Candan da sabahın ilk ışıklarıyla bahçeye geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İncirimizin en önemli özelliği dalında kuruyup yere düşmesi. Yere düşeni topluyoruz. Kalitemiz geçen yıldan çok iyi. Rekoltemiz de çok iyi. Geçen haftaki yağışlardan dolayı yüzde 10'luk hafif bir zararımız var ama şu anda hava şartlarından dolayı kalitemiz çok iyi. İnşallah çiftçimizin yüzü gülecek."